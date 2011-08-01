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Google Dökümanlar Yazıyı Kalın Yapma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:00 - Tarih: 17 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dökümanlar’ı kullanarak metin oluştururken, zaman zaman bazı kelime ya da cümleleri kalın yazmamız gerekebilir. Hal böyle iken, eğer Google Dökümanlar’ı kullanıyor iseniz; Google Dokümanlar yazıyı kalın yapma nasıl yapılır? basit bir anlatımla sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Google Dökümanlar Yazıyı Kalın Yapma

Google Dökümanlar Yazıyı Kalın Yapma

Google Dökümanlar’a giriş yapın ve kalın yapmak istediğiniz metni ya da cümleyi seçtikten sonra, editör araçlarından “kalın” özelliğini seçin. Görselde de görüyor olacaksınız. Hepsi bu kadar…


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