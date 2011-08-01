Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:15 - Tarih: 19 Mayıs 2024 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Google DokümanlarMetin içerikli çalışmalarımızda, bazı kelime ya da cümleleri eğik (italik) yazmak isteyebiliriz. Benzer metin editör araçlarına taş çıkarabilecek Google altyapısına sahip Google Dokümanlar’ı kullanıyor iseniz, sizler de kelime ya da cümleleri eğik (italik) yazabilirsiniz. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar metni eğik (italik) yazma nasıl yapılır? paylaşıyor olacağız.

AYRICA: Google Dokümanlar Yazıyı Kalın Yapma Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma

  • Google Dokümanlar’da belgeniz açık iken, eğik (italik) yazmak istediğiniz kelime ya da cümleyi seçin.
  • Akabinde, üst menüdeki editör araçlarından, “eğik (italik)” özelliğine tıklayın.
Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?
  • Daha sonra ise, ilgili metninizi kontrol edin. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık