Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma Nasıl Yapılır?

Metin içerikli çalışmalarımızda, bazı kelime ya da cümleleri eğik (italik) yazmak isteyebiliriz. Benzer metin editör araçlarına taş çıkarabilecek Google altyapısına sahip Google Dokümanlar’ı kullanıyor iseniz, sizler de kelime ya da cümleleri eğik (italik) yazabilirsiniz. Bu içeriğimizde, Google Dokümanlar metni eğik (italik) yazma nasıl yapılır? paylaşıyor olacağız.

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Google Dokümanlar Metni Eğik (İtalik) Yazma

Google Dokümanlar’da belgeniz açık iken, eğik (italik) yazmak istediğiniz kelime ya da cümleyi seçin .

. Akabinde, üst menüdeki editör araçlarından, “eğik (italik)” özelliğine tıklayın.