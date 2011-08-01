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Google Dokümanlar Metni Altı Çizili Yazma Nasıl Yapılır?

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 15:20 - Tarih: 20 Mayıs 2024 - Yorum: 0

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Google DökümanlarGoogle Dokümanlar üzerinde metin odaklı içerik hazırlarken, bazı kelime ya da cümlelerin altını çizili yazmak isteyebilirsiniz. İçeriklerinizi özelleştirirken, Google Dokümanlar’ın sayısız editör araçlarından faydalanabilmektesiniz. Bu içeriğimizde de sizlerle, Google Dokümanlar metni altı çizili yazma nasıl yapılır? paylaşıyor olacağız.

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Google Dokümanlar Metni Altı Çizili Yazma

  • Belge içerisinde iken, altı çizili yazmak istediğiniz kelime ya da cümleyi işaretleyin.
  • Akabinde ise, üst menüden “Altı Çizili” özelliğine tıklayın.

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Google Dokümanlar Metni Altı Çizili Yazma
  • Son olarak, ilgili metni kontrol edin. Hepsi bu kadar…
Google Dokümanlar Metni Altı Çizili Yazma Nasıl Yapılır?

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