Bu zamana kadar hepimiz girişimciliğin güzel yanları hakkında bir şeyler duyduk. Yani kendi işinin sahibi olmak, birçok insan için mükemmel bir duygudur. Ancak girişimcinin psikolojisi ve karşılaştığı zorluklar hakkında pek fazla insan bahsetmiyor. Belki de bahsetmek istemiyor, kim bilir. Ne dersiniz? Girişimci olmanın zorlukları hakkında bir şeylerden bahsedelim...

AYRICA: Hedeflerimize Ulaşmanın Tek ve Kesin Yolu: Harekete Geçmek

Yapılan araştırmalara göre kendi işini yapan insanların, diğer insanlara nazaran daha çok depresyon ve gelecek kaygısı riski taşıdığını ortaya çıkardı. Dolayısı ile kendi işini yapan bir girişimcinin bilhassa psikolojik ruh hâli o kadar da "mükemmel" değil. Bu yüzden girişimcilik yapmadan önce birçok konu çerçevesinde bunu tahlil etmemiz gerekiyor. Çünkü girişimcilik cesaret ve risk alma beceresinden sonra fazlası ile psikolojik olarak sağlam olmayı gerektiriyor.

AYRICA: Hayatınızı Değiştirecek ve Size İlham Verecek Videolar!

Girişimcinin Karşılaştığı Zorluklar Nelerdir? Girişimcinin Psikolojisi

AYRICA: Başarıyı Elde Etmenin 8 Kısa Yolu

Öncelikle olası belirtilerin farkında olmak gerekiyor. Yani büyük bir işin başında olabilirsiniz veya önemli bir işin öncüsü olabilirsiniz. Bunların hiçbirisi mevcut sağlığınızdan önemli değil. Dolayısı ile aşağıdaki maddelerden birisi bile süreklilik arz ediyor ise, bir uzmandan destek almayı düşünebilirsiniz. Bunda utanılacak hiçbir şey yok, unutmayın. İşinizi daha iyi ve sağlıklı yapabilmeniz için ruhsal sağlığınızın yerinde olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

AYRICA: Başarılı Olamamanın Temel Sebebi: Kararsızlık

Kendini yalnız hissetmek ,

, İlişkilerinizin bozulması,

Uyku ve yemek düzeninin sağlıksız olması,

ve düzeninin sağlıksız olması, Duygudurum bozukluğu,

bozukluğu, Kronik yorgunluk...

AYRICA: Mutsuz İnsanların 7 Alışkanlığı ve Yapılabilecekler

Girişimcinin karşılaştığı zorluklar konusunda yukarıdaki maddeler, gerçekten de birçok girişimcinin yaşadığı sıkıntılardan yalnızca bazılarıdır. Dolayısı ile "girişimciliğin doğasında var bunlar," diye düşünmemelisiniz. Uzman bir sağlık kuruluşundan veya terapi merkezlerinden yardım isteyebilirsiniz. Girişimcilik, uzaktan hoş görünen ancak yakından oldukça zor bir niteliktir. Bu yüzden ne olursa olsun, psikolojik olarak yıprandığınızı hissediyorsanız, utanmadan ve sıkılmadan, destek almayı düşünmelisiniz.