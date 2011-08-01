Erkeklere Suni Doğum Sancısı Verilirse Ne Olur? (Video)

Bu yazımızda biraz eğlenceli bir video paylaşıyor olacağız sizlerle. Bilirsiniz hanımlar, doğum sancısı gerçekten de büyük bir olay. Ancak bazı kendine güvenen erkekler bu sancıyı hafife alabiliyor. Peki, bu iddia ne kadar geçerli olabilir ki? Yapılan bir test doğrultusunda, iki erkeğe de suni olarak doğum sancılarını hissettirmek için sinyâller verildi. Sonuç ise pek de şaşırtıcı değil. Şimdi sizleri o eğlenceli video ile başbaşa bırakıyoruz.
AYRICA: Hamile Olmanın Avantajları Say Say Bitmiyor
Suni Doğum Sancısı Verilen Erkekler
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