Hamileliği Yaza Denk Gelenler için Öneriler! Yaz Hamileliği

Yaz hamileliği konusuyla karşınızdayız. Yaz aylarında sıcaklığın oldukça yükselmesi, sağlıklı insanları bile zor durumlara sokarken, hamileler için ve özellikle gebeliğin ilk üç aylık döneminde çok büyük sıkıntılar meydana getirebiliyor. Biz de bu yazımızda, hamileliği yaza denk gelenler için bu zamanlarında daha rahat geçmesi adına tavsiyeler, yaz aylarında gebeliğin nasıl devam etmesi gerektiği, anne adayımızın bebeği ve kendi sağlığı açısında nelere dikkat etmesi, nasıl beslenmesi gerektiği ile ilgili size yardımcı olacak bir yazı oluşturduk.

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Hamileliği Yaza Denk Gelenler! Yaz Hamileliği

Alınacak tavsiyeler ile yaz aylarında geçirdiğiniz hamilelik süresi boyunca en sağlıklı ve rahat şekilde bebeğinizi büyütebilir ve daha kolay bir hamilelik dönemi geçirebilirsiniz.

Bize göre hamilelik süresinin ilk üç ayını atlatmış gebeliklerde yaz aylarının geçirilmesi, ilk üç aya göre daha kolaydır. Özellikle bulantıların ve koku hassasiyetinin azaldığı bir döneme girildiğinden ötürü sıcak, anne adayını daha az etkileyecektir.

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Ancak eğer hamileliğinizin ilk üç ayı, yaza denk gelmişse bu sizin için biraz daha zor olacaktır. Bulantınız artacak ve siz biraz da olsun bulantınızı geçirebilmek adına serin bir ortam arayacaksınız ve maalesef ki hava sıcak ve boğucu olacak. Hamilelik sürecinde klima ve benzeri soğutucular sağlık açısından pek faydalı olmadığından ve annenin tam tersi yönde etkilenerek üşütebilme gibi ihtimalleri de var olduğundan dolayı, yaz aylarında hamile kalan anne adaylarımızın ferahlatıcı etkisi olan faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir.

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Hamilelik aylarında yapılacak su sporları ve özellikle gebelikte yüzme hem annenin hem de bebeğin sağlığını olumlu yönde etkileyecek hem de yaz hamileliğinin daha kolay geçmesini sağlayacak. Hamilelikte alınan fazla kalorilerinizi de en sağlıklı şekilde yakmanızı, sıkılaşmanızı ve psikolojik olarak da gevşemenizi sağlayacak bu spor oldukça etkili ve sağlıklı.

Ek olarak anne adayı için hazırlanabilecek taze sıkılmış soğuk meyve suları, hem bebek ve anne için vitamin ve mineral deposu olacak hem de anne adayı için serinletici bir etki sağlayacaktır. Doktorunuz da hamileliğin ilk ayından itibaren sizi sıvı tüketiminizi arttırmanız için uyaracaktır. Bebeğinizin gelişimini desteklemek için tüketmeniz gereken sıvı miktarının büyük birçoğunu işte bu soğuk meyve suları ile karşılayabilirsiniz.

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Yine meyve suyuna ek olarak hem serinlemenizi hem de sağlıklı bir şekilde gebeliğinize devam edebilmenizi destekleyecek şekilde bol su içmelisiniz. Eğer siz de benim gibi su içemiyor, bir bardak su içince bile şişiyorsanız, suyunuzun içerisinde nane yaprakları, limon dilimleri ya da doğranmış çilekler ekleyebilirsiniz. Böylece hem suyun aroması değişecek hem de daha rahat ve vitaminli bir su içmiş olacaksınız.

Ayrıca yaz hamileliğinde hafif, yağsız besinler tüketmeniz mide bulantınızı önleyecek, hamilelikte mide yanması gibi sorunları en aza indirecek ve kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır. Özellikle hamilelikte sıcaklardan dolayı terleme yolu ile sıvı kaybeden bedeninizi dinç tutabilmek için su oranı yüksek, salatalık, karpuz, kavun gibi meyve ve sebzeleri soğuk tüketerek ferahlayabilirsiniz.

Hamilelikte (Gebelikte) Dondurma Yemek Zararlı mı?

Bir diğer serinleme yöntemi de hamilelikte dondurma tüketimi. Yaz aylarında serinlemek için tüketeceğiniz dondurmalar sizi serinleterek rahatlatacaktır. Ancak dondurma tüketimi ile ilgili çok sorulan sorular mevcut.

Örneğin; hamilelikte dondurma tüketmenin bebeğe zararı var mı? Bunu şu şekilde anlatabilirim; dondurma yemenin bebeğe zararı yoktur, ya da bu bebeği üşütmez ancak aşırı dondurma tüketilmesi durumunda annenin boğazını üşütmesi ya da soğuk alması bebeği olumsuz yönde etkileyebilir ya da yine gebelikte aşırı dondurma tüketimi, fazla kalori alımına neden olarak anneyi ve bebeği olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak günde en fazla 1 kase dondurma yiyerek serinleyebilirsiniz, bunun bebeğe hiçbir zararı yoktur.

Hamileliği yaza denk gelenler için bunları dile getirebiliriz. Peki, sizin hamileliğiniz yaza denk geldi mi? Bu dönemi nasıl geçirdiniz? Yaz hamileliği hakkında bildiklerinizi aşağıdaki yorum alanından bizlere yazabilirsiniz. Rahat bir hamilelik geçirmeniz dileğiyle...

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