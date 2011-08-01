Blogger'daki spesifik parametreler doğrultusunda yapılabilecek birçok değişiklik olabilir. Örneğin, bir CSS kodunu ana sayfa haricinde diğer sayfalarda (yazı içi, arşiv sayfası, sabit sayfa v.b.) çalıştırmak isteyebilirsiniz. Bu şekilde, ilgili CSS tanımlaması ana sayfa için deaktif olacaktır. Aşağıdaki kırmızı alana ilgili kodları eklemeniz ve bu kodları ise aşağıdaki adımlar doğrultusunda temanıza entegre etmeniz yeterli olacaktır. Umarız bu yönde ihtiyacı olanlar için fayda sağlayacaktır.

AYRICA: Blogger İletişim Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

Blogger'da Özel CSS Kodu için Ana Sayfayı Hariç Tutma Yöntemi

1) Öncelikle temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodları ise, yukarıdaki kodun öncesine ekleyin.

<b:if cond='data:blog.pageType != "index"'>

<style type='text/css'>

CSS kodları buraya gelecektir.

</style>

</b:if>

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