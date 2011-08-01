Tahmin edebileceğiniz üzere, PNG formatı, JPG formatına göre daha yüksek boyutlarda görüntüler sunar. JPG ise kayıplı sıkıştırma sağladığı için, görüntü bazında biraz daha kalitesiz olsa da boyut bazında oldukça düşüktür. Bu yüzden, Blogger altyapısına sahip olan blogunuzun sayfa boyutu çok yüksek ise, tüm resimleri, PNG'den JPG formatına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bunun için ise, tüm resimleri bilgisayarınıza indirip, JPG olarak kayıt edip, tekrar blogunuza yüklemek ile uğraşmanıza gerek yoktur. Aşağıdaki örnek adımlar doğrultusunda, yazılarınızdaki resimleri ve temanızdaki dilediğiniz görselleri JPG olacak şekilde yapılandırabilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da Resimleri WebP Formatına Dönüştürme Yöntemi

Blogger'da PNG Resimleri JPG Yapmanın Kolay Yöntemi

• Örnek olarak aşağıdaki görseli ele alıyoruz.

https://1.bp.blogspot.com/-4y4X27p_Nss/YJVcwzBl1mI/AAAAAAAAVX4/9hT_yO0ddQAM5q1NS3mCGkUk-e1kzrqXwCLcBGAsYHQ/s16000/para-biriktirmek.png

• Boyutlandırma alanına ise yalnızca "-rj" eklemesi yapıyoruz.

https://1.bp.blogspot.com/-4y4X27p_Nss/YJVcwzBl1mI/AAAAAAAAVX4/9hT_yO0ddQAM5q1NS3mCGkUk-e1kzrqXwCLcBGAsYHQ/s16000-rj/para-biriktirmek.png

Sonuç: Dilediğiniz görselin, boyutlandırma parametresi alanına yalnızca -rj eklemesi yapmanız, ilgili görselin JPG olması için yeterli olacaktır. Dolayısı ile farklı bir değiştirme ve ekleme işlemi gerçekleştirmenize gerek yoktur. Ancak JPG görüntü formatının PNG gibi transparan (şeffaf) görüntüleri desteklemediğini hatırlatmak isteriz.