WebP, PNG ve JPG formatlarına göre daha düşük boyutta ve daha kaliteli görüntüler sunan bir görüntü formatıdır. Dolayısı ile sayfa boyutunu da bir o kadar düşürmekte ve hız açısından fayda sağlamaktadır. Peki, sormamıza izin veriniz. Blogger'da resimleri WebP formatına dönüştürmenin mümkün olduğunu biliyor muydunuz? Web sitenizin yavaş olduğunu düşünüyorsanız ve sayfa boyutunuz da çok yüksek ise, aşağıdaki örnek adımlar doğrultusunda, blogunuzdaki tüm resimleri WebP formatına dönüştürmek isteyebilirsiniz. Bilmeyenler için de faydalı bir ipucu olmasını temenni ediyoruz.

AYRICA: Blogger'da Yalnızca İlk Resmi Çekme Yöntemi

Blogger'da Resimleri WebP Formatına Dönüştürme Yöntemi

1) Örnek bir görseli ele alalım hemen.

https://1.bp.blogspot.com/-tjdx4yWJ1lo/YI2xMNDdWZI/AAAAAAAAVVA/UhHNhk6b6Jwqw7NAwrYyAeqgnC_0ZdAjACLcBGAsYHQ/s16000/hangi-blog-servisi.png

2) Boyut parametresi bölümüne "-rw" eklemesi yaparak işlemleri tamamlayabiliriz. Tüm işlemler bu kadar.

https://1.bp.blogspot.com/-tjdx4yWJ1lo/YI2xMNDdWZI/AAAAAAAAVVA/UhHNhk6b6Jwqw7NAwrYyAeqgnC_0ZdAjACLcBGAsYHQ/s16000-rw/hangi-blog-servisi.png

Sonuç: Blogunuzdaki yazı içerisinde yer alan, temanızda yer alan v.b. tüm görsellerdeki boyut parametresi kısmına yalnızca "-rw" şeklinde ekleme yapmanız yeterli olacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmamaktadır.

Not: WebP görüntü formatının Internet Explorer 11 gibi eski internet tarayıcılarında ve bazı eski mobil tarayıcılarda desteklenmediğini hatırlatmamıza izin veriniz. Güncel tarayıcıların çoğu ise destekliyor.