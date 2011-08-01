Blogger'da, örneğin ana sayfada, genellikle thumbnail (öne çıkan görsel) kullanılır. Bu şekilde ise ilgili görsel için boyutlandırma parametreleri de söz konusu olmaktadır. Ancak dilerseniz, yalnızca ilk resmi göstermek istediğiniz zamanlar olabilir. Blogger'da ilk resmi çekmek için ise, aşağıdaki kodu, gerekli gördüğünüz alana eklemeniz yeterli olacaktır. Bu şekilde, yazınızdaki yalnızca ilk görsel, hiçbir boyutlandırma parametresi olmadan gösterilecektir.

AYRICA: Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

Blogger'da Yalnızca İlk Resmi Çekme Yöntemi