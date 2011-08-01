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Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 10:00 - Tarih: 06 Mayıs 2021 - Yorum: 0

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Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme YöntemiBlogger'ın yeni metin editörü, maalesef ki zaman zaman yazı içerisine gereksiz ve birden fazla HTML etiketleri ekleyebiliyor. Yani içi boş "p" etiketleri, birden fazla "br" etiketleri söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlar ise, yazı görünümünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunun için ise, Blogger'daki "Değiştir" adlı özelliği kullanarak, yazı içindeki tüm gereksiz HTML etiketlerini toplu olarak temizleyebiliyoruz. Örnek bir işleme ait görüntüleri ise alt kısımda paylaşıyor olacağız. Bu şekilde, bir içerikte yer alan gereksiz HTML etiketleri çok yorulmadan, hızlı bir şekilde temizlenebilmektedir.

AYRICA: Blogger'da jQuery Kütüphanesi Nereye Eklenmelidir?

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

1) Öncelikle HTML görünümü sekmesine tıklıyoruz.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

2) Ardından ise Değiştir adlı butona tıklayalım.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

3) Açılan kutucuğa silmek istediğiniz etiketi girin ve Enter'a basın.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

4) Açılan yeni kutucuğu ise boş bırakın ve tekrar Enter'a basın.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

5) Akabinde açılan seçeneklerdeki All butonuna tıklıyoruz.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

6) Gördüğünüz gibi istediğimiz etiketin tümü temizlenmiştir.

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

Not: Yukarıdaki örnek doğrultusunda, yazı içerisinde yer alan, HTML görünümü ile de kontrol ettiğiniz ve kesin olarak içeriği boş olan "p", "span" veya "div" v.b. etiketleri de aynı şekilde temizleyebilirsiniz.


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