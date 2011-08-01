Blogger'ın yeni metin editörü, maalesef ki zaman zaman yazı içerisine gereksiz ve birden fazla HTML etiketleri ekleyebiliyor. Yani içi boş "p" etiketleri, birden fazla "br" etiketleri söz konusu olabilmektedir. Bu gibi durumlar ise, yazı görünümünü olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunun için ise, Blogger'daki "Değiştir" adlı özelliği kullanarak, yazı içindeki tüm gereksiz HTML etiketlerini toplu olarak temizleyebiliyoruz. Örnek bir işleme ait görüntüleri ise alt kısımda paylaşıyor olacağız. Bu şekilde, bir içerikte yer alan gereksiz HTML etiketleri çok yorulmadan, hızlı bir şekilde temizlenebilmektedir.

AYRICA: Blogger'da jQuery Kütüphanesi Nereye Eklenmelidir?

Blogger'da Yazılardaki Gereksiz HTML Etiketlerini Temizleme Yöntemi

1) Öncelikle HTML görünümü sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından ise Değiştir adlı butona tıklayalım.

3) Açılan kutucuğa silmek istediğiniz etiketi girin ve Enter'a basın.

4) Açılan yeni kutucuğu ise boş bırakın ve tekrar Enter'a basın.

5) Akabinde açılan seçeneklerdeki All butonuna tıklıyoruz.

6) Gördüğünüz gibi istediğimiz etiketin tümü temizlenmiştir.

Not: Yukarıdaki örnek doğrultusunda, yazı içerisinde yer alan, HTML görünümü ile de kontrol ettiğiniz ve kesin olarak içeriği boş olan "p", "span" veya "div" v.b. etiketleri de aynı şekilde temizleyebilirsiniz.