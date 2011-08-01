Blogger'daki varsayılan temalar üzerinde jQuery kütüphanesi olmayabilir. Bu yüzden, kendiniz manuel olarak eklemelisiniz. Ancak, eklediğiniz alana da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü, yanlış bir alana ekleme yapar iseniz, bu durumda jQuery kodlarınızın çalışmama olasılığı mevcut. Benim sizlere tavsiyem ise, aşağıdaki örnek kodlardan herhangi birini bulun ve onun ardından ekleme yapın. Böylelikle, problemsiz olarak jQuery kütüphanesi çalışacaktır.

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Blogger'da jQuery Kütüphanesi Nereye Eklenmelidir?

• Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<body expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

• Yukarıdaki kod yok ise, aşağıdaki kodu bulunuz.

<body>

• Hemen ardından ise, jQuery kütüphanesini ekleyebilirsiniz.

<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.5.1/jquery.min.js'/>

Not: jQuery kütüphanesi düzenli aralıklarla ekibi tarafından güncellenmekte olup, geliştirmeler doğrultusunda yenilenmektedir. Dolayısı ile, en güncel jQuery kütüphanesine ait bağlantıya ulaşmak için ise, Google'ın "buradaki" sayfasını zaman zaman kontrol edebilirsiniz.