Senelerdir Blogger kullandığım için, spesifik hatalar için özgün çözümler üretmeye devam ediyorum. Çünkü, Blogger'a her yeni bir özellik geldiğinde, maalesef beraberinde sorunlar da çıkabilmektedir. Bu konu ile ilgili olarak örnek vermek istiyorum. Blogger'daki metin editörü ile, devamını oku özelliğini kullanıyorsanız, "more" etiketi geldiği kelimenin önündeki kelimeyi bir alt satıra geçiriyor ve bu durum ise, paragrafın bölünmesi yönünde bir sorunu ortaya çıkarmaktadır.

AYRICA: Blogger'da Yazı İçerisinde Yalnızca İlk Etiketi Göstermek

Dolayısı ile, Blogger'da otomatik devamını oku eklentisi kullanmak yerine, manuel devamını oku özelliğini kullanıyorsanız, bu sorun sinir bozucu olabilmektedir. Çözüm olarak ise, aşağıdaki CSS kodunu temanızın stil bölümüne eklemeniz yeterli olacaktır. Örnek bir görünüm de hemen aşağıda yer almaktadır. Umarım, bu yönde ihtiyacı olanlar için faydalı olacaktır.

AYRICA: Blogger'da 404 (Hata) Sayfaları için "noindex" Tanımlayalım

Blogger'da Devamını Oku Satır Atlama Sorunu ve Çözümü

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