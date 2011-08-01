Blogger'da yer alan bazı içeriklerinizi veya sayfalarınızı kaldırmanıza rağmen, hâlâ arama motorlarında görünüyor olabilir. Çünkü, bu indexlerin arama motorları üzerinden kalıcı olarak silinmesi için belirli bir zaman geçmesi gerekecektir. Dolayısı ile, Blogger'da ihtiyaçlarınız doğrultusunda, 404 sayfaları için noindex eklemek mantıklı olacaktır. Aşağıdaki kodları ise değiştirmeden, temanızın "head" etiketleri arasına eklemeniz bu yönde yeterlidir. Endişeniz olmasın, yalnızca hata sayfalarında, ilgili noindex meta etiketi görüntülenecektir.

AYRICA: Blogger'da Kodu Yalnızca Ana Sayfa ve Arşiv Sayfalarında Gösterelim

Blogger'da 404 (Hata) Sayfaları için "noindex" Tanımlayalım