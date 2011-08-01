Blogger'da bir kodu veya dilediğiniz bir eklentiye ait CSS kodlarını v.b. yalnızca ana sayfada ve arşiv sayfalarında göstermek isteyebilirsiniz. Bu şekilde, diğer sayfalarda (yazı içi gibi) ilgili kod çalışmayacak ve doğal olarak hiçbir şekilde görüntülenmeyecektir. Blogger'da kodu ana sayfa ve arşiv sayfasında göstermek için ise, aşağıdaki örnek kullanımda yer alan parametreleri kullanabilirsiniz. Kırmızı alana ise, kendinize ait ilgili kodları eklemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Blogger'da Yazı İçerisinde Yalnızca İlk Etiketi Göstermek

Blogger'da Kodu Yalnızca Ana Sayfa ve Arşiv Sayfalarında Gösterelim