Blogger'da yazı yazarken, post-footer alanında yazı etiketlerinin tümü görüntülenir. Eğer ki blogunuzda çok fazla etiket kullanıyor iseniz, yazılarınızda tüm etiketleri göstermek yerine, eklediğiniz ilk etiketin görüntülenmesini arzu edebilirsiniz. Böylelikle çok fazla etiket değil, yalnızca ana bir etiket görüntülenecektir. Bunun için ise, aşağıdaki kodları, temanızın post-footer (yazı altı) alanındaki etiket kodları yerine eklemeniz yeterli olacaktır. Kodlar sorunsuz çalışmakta olup, ilgili değişiklik ardından ise, elbette temanızı kontrol edebilirsiniz.

AYRICA: Blogger'da "authorization.css" Kaldırmak (Farklı Yöntem)

Blogger'da Yazı İçerisinde Yalnızca İlk Etiketi Göstermek