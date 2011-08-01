Blogger'ı hızlandırmak için şuradaki yazımda önemli ve etkili bir yöntem paylaşmış idim. Ancak blogunuzda AdSense kodları ekli ise, maalesef ki ilgili yöntem hata verebilir. Bu yüzden eğer ki blogunuzda AdSense kodları mevcut ve buna ek olarak da hızlandırma istiyorsanız, yeni bir yöntem paylaşıyor olacağım. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle head etiketleri içerisindeki "authorization.css" dosyası yüklenmeyeceği için, açılış hızı da bir o kadar artacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmuyor.

AYRICA: Blogger'da Yazılara "İçindekiler" Bölümü Nasıl Eklenir?

Blogger'da "authorization.css" Kaldırmak (Farklı Yöntem)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodu ise, yukarıdaki kodun yerine ekleyin.