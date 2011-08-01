Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

Blogger'da "authorization.css" Kaldırmak (Farklı Yöntem)

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 21:15 - Tarih: 07 Aralık 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


Blogger'da "authorization.css" Kaldırmak (Farklı Yöntem)Blogger'ı hızlandırmak için şuradaki yazımda önemli ve etkili bir yöntem paylaşmış idim. Ancak blogunuzda AdSense kodları ekli ise, maalesef ki ilgili yöntem hata verebilir. Bu yüzden eğer ki blogunuzda AdSense kodları mevcut ve buna ek olarak da hızlandırma istiyorsanız, yeni bir yöntem paylaşıyor olacağım. Aşağıdaki adımları izlemeniz ise bu yönde yeterli olacaktır. Böylelikle head etiketleri içerisindeki "authorization.css" dosyası yüklenmeyeceği için, açılış hızı da bir o kadar artacaktır. Farklı bir işleme ise gerek bulunmuyor.

AYRICA: Blogger'da Yazılara "İçindekiler" Bölümü Nasıl Eklenir?

Blogger'da "authorization.css" Kaldırmak (Farklı Yöntem)

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

</head>

2) Aşağıdaki kodu ise, yukarıdaki kodun yerine ekleyin.

&lt;!-- </head>


  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri
Yukarı Çık