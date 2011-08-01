Birçok büyük web sitesindeki makaleler içerisinde yer alan bir İçindekiler bölümünü görmüş olmalısınız. Makale içerisindeki başlıklara direkt bağlantı verilerek, ziyaretçilerin başlıklara göre içeriğe göz atmasını sağlayan bu özellik, dilediğiniz altyapı ile kullanabileceğiniz bir sistemdir. Yani Blogger'da da bu yönde aksiyon almak mümkündür. Yalnızca aşağıdaki adımları doğru bir şekilde gerçekleştirdiğinizden emin olmalısınız. Dilerseniz hemen Blogger'da "İçindekiler" kullanımı ile ilgili bilgi paylaşımında bulunuyor olacağız.

AYRICA: Blogger için Sanatsal "Tavsiye İçerik" Bölümü Yapalım

Blogger'da Yazılara "İçindekiler" Bölümü Nasıl Eklenir?

1) Öncelikle URL'mizi aşağıdaki şekilde ekliyoruz.

<a href="#1">Bağlantı Adı Buraya Gelecek</a>

2) Akabinde başlığı ise aşağıdaki şekilde yapılandırıyoruz.

<h3 id="1">Başlık Adı Buraya Gelecek</h3>

Sonuç olarak, yukarıdaki kırmızı alanları içeriğinize göre düzenlediğiniz zaman ve akabinde bağlantıya da tıklanıldığında, ilgili başlığa geçiş yapılacaktır. Blogger'da kolaylıkla bu yönde aksiyon alabilir, ilgili Blogger İçindekiler bölümü özelliğini CSS ile de dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.