Blogger'daki iletişim formunu, sabit bir sayfaya eklemeyi ve yalnızca ilgili sayfada görüntülemeyi arzu edebilirsiniz. Blogger iletişim sayfası oluşturmak ise elbette birtakım spesifik yollar ile mümkün kılınmıştır. Blogger sabit iletişim sayfası oluşturmak için ise, aşağıdaki adımları, yavaş yavaş, doğru bir şekilde uygulamanız yeterli olacaktır. Bu bağlamda, ilgili işlemleri sorunsuz gerçekleştirmeniz durumunda, kodlar da sorunsuz olarak görevini yerine getirecektir. Dilerseniz, hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Blogger'da Manuel Devamını Oku için İbare Ekleyelim

Blogger İletişim Sayfası Oluşturma Nasıl Yapılır?

1) Örnek olarak, öncelikle "iletisim" kalıcı bağlantı adı ile bir sayfa oluşturuyoruz. İlgili sayfanın HTML metin alanına ise, aşağıdaki iletişim formu kodlarını ekleyelim.

<div class='widget ContactForm' data-version='2' id='ContactForm1'>

<div class='contact-form-widget'>

<div class='form'>

<form name='contact-form'>

<p>Ad</p>

<input class='contact-form-name' id='ContactForm1_contact-form-name' name='name' size='30' type='text' value=''/>

<p>E-posta <span style='font-weight: bolder;'>*</span></p>

<input autocomplete='off' class='contact-form-email' id='ContactForm1_contact-form-email' name='email' size='30' type='text' value=''/>

<p>Mesaj <span style='font-weight: bolder;'>*</span></p>

<textarea class='contact-form-email-message' cols='25' id='ContactForm1_contact-form-email-message' name='email-message' rows='5'></textarea>

<p></p>

<input class='contact-form-button contact-form-button-submit' id='ContactForm1_contact-form-submit' type='button' value='Gönder'/>

<p></p>

<div style='text-align: center; max-width: 222px; width: 100%'>

<p class='contact-form-error-message' id='ContactForm1_contact-form-error-message'></p>

<p class='contact-form-success-message' id='ContactForm1_contact-form-success-message'></p>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

2) Akabinde ise temanızda bulunan aşağıdaki kodu bulun.

</body>

3) Yukarıdaki kodun hemen öncesine aşağıdaki kodları ekleyiniz.

<b:if cond='data:blog.url == "https://www.sitenizinadi.uzantisi/p/iletisim.html"'>

<script src='https://www.blogger.com/static/v1/widgets/1893845785-widgets.js' type='text/javascript'/>

<script type='text/javascript'>

window['__wavt'] = 'AOuZoY5emIsYNImgG5qZpYvFTH2fr7624w:1601036839175';_WidgetManager._Init('//www.blogger.com/rearrange?blogID\x3dBLOG-ID-NUMARANIZ','//www.sitenizinadi.uzantisi/p/iletisim.html','BLOG-ID-NUMARANIZ');

_WidgetManager._RegisterWidget('_ContactFormView', new _WidgetInfo('ContactForm1', 'sidebar-right-1', document.getElementById('ContactForm1'), {'contactFormMessageSendingMsg': 'Gönderiliyor...', 'contactFormMessageSentMsg': 'İletiniz gönderildi.', 'contactFormMessageNotSentMsg': 'İleti gönderilemedi. Daha sonra tekrar deneyin.', 'contactFormInvalidEmailMsg': 'Geçerli bir e-posta adresi gerekli.', 'contactFormEmptyMessageMsg': 'İleti alanı boş bırakılamaz.', 'title': '', 'blogId': 'BLOG-ID-NUMARANIZ', 'contactFormNameMsg': 'Ad', 'contactFormEmailMsg': 'E-posta', 'contactFormMessageMsg': 'Mesaj', 'contactFormSendMsg': 'Gönder', 'submitUrl': 'https://www.blogger.com/contact-form.do'}, 'displayModeFull'));

</script>

</b:if>

Not: Yukarıdaki kodlarda yer alan kırmızı alanları, kendi blogunuza göre güncellemeyi unutmayınız. Blogunuzun ID numarasını ise, Blogger'a giriş yaptığınızda, adres satırında görebilirsiniz. Tüm işlemler bu kadar...