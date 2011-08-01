Eğer ki, Blogger'daki metin editöründe yer alan manuel devamını oku özelliğini kullanıyorsanız, metni kestiğiniz yerden sonra özel bir ibare göstermek isteyebilirsiniz. Bu ibare ise genellikle, üç nokta şeklinde olmaktadır. Dolayısı ile, Blogger'da manuel devamını oku için spesifik bir ibare eklemek istiyor iseniz, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. Eklediğiniz ibare ise, devamını oku özelliği ile kestiğiniz metinden hemen sonra görüntülenecektir.

AYRICA: Blogger'da Resimleri WebP Formatına Dönüştürme Yöntemi

Blogger'da Manuel Devamını Oku için İbare Ekleyelim

1) Temanızdaki aşağıdaki kodu bulun.

<data:post.body/>

2) Yukarıdaki kodun hemen yanına, aşağıdaki kodu ekleyin.