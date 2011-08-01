Antoine de Saint-Exupéry Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Antoine de Saint-Exupéry Kimdir?" 29 Haziran 1900 yılında Fransa'nın Lyon şehrinde dünyaya gelen Antoine de Saint-Exupéry, Fransız pilot, yazar ve şairdir. Dört yaşından sonra babasız yaşamanın ne demek olduğunu anlayan ve yoksulluk çeken bir ailede büyümeye çalışan Exupéry, okul yaşamında da pek başarılı değildi.

Antoine de Saint-Exupéry'in Küçük Prens kitap yorumu yazımızı aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.

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Uçaklara olan ilgisi nedeniyle okulu dışında evlerinin yakınında olan hava alanına gizlice girerek uçakları seyreden, 20'li yaşlarında da pilotluk eğitimi alan ve pilot olan ünlü yazar, asıl mesleğinin pilot olması yanı sıra edebiyat dünyasına birçok önemli eser kazandırmıştır.

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En önemli eseri "Küçük Prens"in yanı sıra 29 yaşında yazdığı "Güney Postası"nda ilk uçuş deneyimlerini anlatan yazar, eserlerinde sevgi, bağlılık, dostluk, güven ve sorumluluk gibi coşkun duyguları sade ve basit bir dil kullanarak etkileyici bir şekilde okuyuculara yansıtmayı başarmıştır.

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Antoine de Saint-Exupéry, 1944 yılında Marsilya açıkları üzerinde uçuş görevindeyken kaybolmuştur ve ölüm sebebi hakkında kesin sonuca varılamamıştır. Uçağın enkazı ise 2000 yıllarında bulunmuştur.

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Antoine de Saint-Exupéry Kitapları

Pilot (1926)

Güney Postası (1929)

Gece Uçuşu (1931)

İnsanların Dünyası (1939)

Yel, Kum ve Yıldızlar (1939)

Savaş Pilotu (1942)

Bir Rehineye Mektup (1943)

Küçük Prens (1943)

Kale (1948)

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