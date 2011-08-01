Zülfü Livaneli Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisinde sizler için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Zülfü Livaneli Kimdir?" 20 Haziran 1946 yılında Konya şehrinde dünyaya gelen Zülfü Livaneli (Ömer Zülfü Livanelioğlu), Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmendir. ABD Fairfax Konservatuarı'nı bitiren Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır.
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Ayrıca bugüne kadar "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda" isimli dört uzun metrajlı film yöneten Livaneli, Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde ise "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. Bunların yanı sıra vejeteryan olan Zülfü Livaneli, Ülker Hanım'la evlidir ve bir kızı vardır.
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AYRICA: Okunması Gereken Kitaplar - Tüm Zamanların En İyi 25 Kitabı (2)
Zülfü Livaneli Kitapları
- Konstantiniyye Oteli (2015)
- Kardeşimin Hikayesi (2013)
- Edebiyat Mutluluktur (2012)
- Harem (2012)
- Serenad (2011)
- Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)
- Son Ada (2008)
- Sevdalım Hayat
- Leyla'nın Evi
- Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar
- Mutluluk
- Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
- Livaneli Besteleri
- Engereğin Gözündeki Kamaşma
- Sosyalizm Öldü Mü?
- Diktatör ile Palyaço
- Türkiye Orta Zekalılar Cenneti
- Sis
- Dünya Değişirken
- Geçmişten Geleceğe Türküler
- Arafat´ta Bir Çocuk
Zülfü Livaneli Albümleri
- Chants Révolutionnaires Turcs - 1973
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 1975
- Merhaba - 1977
- Nazım Türküsü - 1978
- The Bus (OST) - 1978
- Alamanya Beyleri - 1979
- Atlının Türküsü - 1979
- Günlerimiz – 1980
- İnce Memet Türküsü – 1980
- Maria Farandouri Livaneli Söylüyor – 1982
- Yol (Soundtrack) – 1983
- Eine Auswahl – 1983
- Ada – 1983
- İstanbul Konseri – 1984
- Güneş Topla Benim İçin – 1985
- Livaneli / 10 Yılın Ezgisi – 1986
- Zor Yıllar – 1986
- Hoşgeldin Bebek – 1986
- Gökyüzü Herkesindir – 1987
- Soundtracks – 1988
- Crossroads (New Age) – 1990
- Saat 4 Yoksun – 1993
- Neylersin – 1995
- Yangın Yeri – 1996
- Janus (Symphonic Poems) – 1996
- Livaneli & Theodorakis : Together – 1997
- Efsane Konserler – 1997
- Nefesim Nefesine – 1998
- New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli - 1999
- Unutulmayanlar – 1999
- İlk Türküler – 2001
- Hayata Dair - 2005
- Veda Film Müzikleri - 2010
- Gökkuşağı Gönder Bana - 2013
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