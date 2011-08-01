Zülfü Livaneli Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

Kimdir kategorisinde sizler için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "Zülfü Livaneli Kimdir?" 20 Haziran 1946 yılında Konya şehrinde dünyaya gelen Zülfü Livaneli (Ömer Zülfü Livanelioğlu), Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmendir. ABD Fairfax Konservatuarı'nı bitiren Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül kazanmıştır.

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Ayrıca bugüne kadar "Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda" isimli dört uzun metrajlı film yöneten Livaneli, Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde ise "Altın Antigone" ödülüne layık görüldü. Bunların yanı sıra vejeteryan olan Zülfü Livaneli, Ülker Hanım'la evlidir ve bir kızı vardır.

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Zülfü Livaneli Kitapları

Konstantiniyye Oteli (2015)

Kardeşimin Hikayesi (2013)

Edebiyat Mutluluktur (2012)

Harem (2012)

Serenad (2011)

Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

Son Ada (2008)

Sevdalım Hayat

Leyla'nın Evi

Gorbaçov´la Devrim Üstüne Konuşmalar

Mutluluk

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Livaneli Besteleri

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Sosyalizm Öldü Mü?

Diktatör ile Palyaço

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Sis

Dünya Değişirken

Geçmişten Geleceğe Türküler

Arafat´ta Bir Çocuk

Zülfü Livaneli Albümleri

Chants Révolutionnaires Turcs - 1973

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 1975

Merhaba - 1977

Nazım Türküsü - 1978

The Bus (OST) - 1978

Alamanya Beyleri - 1979

Atlının Türküsü - 1979

Günlerimiz – 1980

İnce Memet Türküsü – 1980

Maria Farandouri Livaneli Söylüyor – 1982

Yol (Soundtrack) – 1983

Eine Auswahl – 1983

Ada – 1983

İstanbul Konseri – 1984

Güneş Topla Benim İçin – 1985

Livaneli / 10 Yılın Ezgisi – 1986

Zor Yıllar – 1986

Hoşgeldin Bebek – 1986

Gökyüzü Herkesindir – 1987

Soundtracks – 1988

Crossroads (New Age) – 1990

Saat 4 Yoksun – 1993

Neylersin – 1995

Yangın Yeri – 1996

Janus (Symphonic Poems) – 1996

Livaneli & Theodorakis : Together – 1997

Efsane Konserler – 1997

Nefesim Nefesine – 1998

New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli - 1999

Unutulmayanlar – 1999

İlk Türküler – 2001

Hayata Dair - 2005

Veda Film Müzikleri - 2010

Gökkuşağı Gönder Bana - 2013

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