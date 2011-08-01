Xiaomi Mi 10 Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro isimli yeni akıllı telefonlarını tanıttı. 6.67 inç boyutlarında 2340×1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekrana sahip olan akıllı telefon, Samsung Galaxy S20 ailesine karşı alternatif olarak duruyor.

Xiaomi Mi 10 Özellikleri

Gücünü Snapdragon 865 işlemcisinden, Adreno 650 grafik biriminden ve 8 GB RAM belleğinden alan cihaz, 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile karşımıza çıkıyor. 30W hızlı şarj destekli (kablosuz 10W) 4.780 mAh bataryaya sahip olan telefon, söylenene göre 65 dakika içerisinde tam şarj vadediyor.

Kamera tarafına bakarsak; arka tarafında 108 MP ana + 13 MP F/2.2 ultra geniş açı+ 2 MP F/2.4 portre + makro kamera ile dörtlü kamera dizilimi sunan telefon, ön tarafında da 20 MP F/2.0 diyaframlı selfie kamerasına sahip. Ayrıca ön kamera 1080p 30 FPS veya 720p 120 FPS video kaydı gerçekleştirirken, arka kamera da 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Xiaomi Mi 10 Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan Xiaomi Mi 10, 8 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu için yaklaşık 570 dolar, 12 GB RAM + 256 GB depolama sunan versiyonu için de yaklaşık 670 dolar fiyat etiketine sahip.