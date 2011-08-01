Xiaomi Mi 10 Pro Tanıtıldı - Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, Mi 10 ve Mi 10 Pro isimli yeni akıllı telefonlarını tanıttı. Mi 10 tanıtımı ardından şimdi de Mi 10 Pro ile karşınızdayız. 162.6 x 74.8 x 8.96 mm boyutlarında ve 208 gram ağırlığında olan Mi 10 Pro, 6.67 inç boyutlarında 2340×1080 piksel çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranıyla karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi 10 Pro Özellikleri

Gücünü 8 çekirdekli Snapdragon 865 işlemcisinden, Adreno 650 grafik biriminden ve 8 - 12 GB RAM bellek seçeneklerinden alan cihaz, 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile geliyor. 50W hızlı şarj destekli (kablosuz 30W) 4.500 mAh bataryaya sahip olan telefon, 5G desteği ile geliyor.

Kamera tarafına bakarsak; arka tarafında 108 MP ana + 20 MP F/2.2 ultra geniş açı + 12 MP F/2.0 portre + 8 MP tele foto lens ile dörtlü kamera dizilimi sunan telefon, ön tarafında da HDR destekli 20 MP F/2.0 diyaframlı selfie kamerasına sahip. Ayrıca ön kamera 1080p 30 FPS video kaydı gerçekleştirirken, arka kamera da 8K video kaydı gerçekleştirebiliyor.

Xiaomi Mi 10 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Android 10 işletim sistemi ve MIUI 11 kullanıcı arayüzü ile kutusundan çıkacak olan Xiaomi Mi 10 Pro, 8 GB RAM + 256 GB depolama sunan versiyonu için yaklaşık 660 euro, 12 GB RAM + 256 GB depolama sunan versiyonu için yaklaşık 724 euro, 12 GB RAM + 512 GB depolama sunan versiyonu için de yaklaşık 790 euro fiyat etiketine sahip.