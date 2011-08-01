Şuradaki yazımda, WordPress sitemizdeki yorumlarda yer alan kullanıcı adımıza ait site adresini HTTPS yapmayı anlatmıştım. Şimdi ise, yorumların içerisinde yer alan site içi adresimizi HTTPS yapmayı anlatmak istiyorum. Aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırırsanız, tüm yorum içeriklerindeki site adresiniz otomatik HTTPS olarak güncellenmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress Tüm Yazılardaki Linklerimizi HTTPS Yapalım

WordPress Yorumlardaki Site İçi Linkleri HTTPS Yapalım

UPDATE wp_comments SET comment_content = REPLACE (comment_content, 'http://www.siteadresiniz.uzantisi', 'https://www.siteadresiniz.uzantisi');



Not: Yukarıda yer alan sorgudaki kırmızı alanları, kendi site adresinize göre güncellemeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca olası bir problem olmaması adına sorguda farklı bir değişiklik yapmadan, sorguyu çalıştırabilirsiniz.