Bu sitedeki her şey Sevgi ile kodlanmıştır.

Kategori Listesini Göster

WordPress Yorumlardaki Site İçi Linkleri HTTPS Yapalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:31 - Tarih: 14 Eylül 2020 - Yorum: 0

FacebookTwitterPinterestTumblrYazdır


WordPress Yorumlardaki Site İçi Linkleri HTTPS YapalımŞuradaki yazımda, WordPress sitemizdeki yorumlarda yer alan kullanıcı adımıza ait site adresini HTTPS yapmayı anlatmıştım. Şimdi ise, yorumların içerisinde yer alan site içi adresimizi HTTPS yapmayı anlatmak istiyorum. Aşağıdaki sorguyu, phpMyAdmin > SQL sekmesinde çalıştırırsanız, tüm yorum içeriklerindeki site adresiniz otomatik HTTPS olarak güncellenmiş olacaktır.

AYRICA: WordPress Tüm Yazılardaki Linklerimizi HTTPS Yapalım

WordPress Yorumlardaki Site İçi Linkleri HTTPS Yapalım

UPDATE wp_comments SET comment_content = REPLACE (comment_content, 'http://www.siteadresiniz.uzantisi', 'https://www.siteadresiniz.uzantisi');

Not: Yukarıda yer alan sorgudaki kırmızı alanları, kendi site adresinize göre güncellemeyi lütfen unutmayınız. Ayrıca olası bir problem olmaması adına sorguda farklı bir değişiklik yapmadan, sorguyu çalıştırabilirsiniz.

  1. Yorum bulunmamaktadır.

Bu yazıya yorum göndermek ister misiniz?

Dikkat: Her yorum gönderen kişi, kendi gönderdiği yorumdan sorumlu olmaktadır.
Not: Yazı ile herhangi bir ilgisi bulunmayan yorumların onaylanmadığını belirtmek isteriz.
Yazı Etiketleri