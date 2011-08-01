Word üzerinde metin yazarken, metninizin tamamını ya da dilediğiniz kısımlarına farklı yazı tipleri uygulamak isteyebilirsiniz. Word’de yazı tipi ayarlayabilmeniz elbette mümkündür ve bu içeriğimizde sizler için, Word’de yazı tipi değiştirme nasıl yapılır? bu konuyu açıklamaya çalışacağız.

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Word'de Yazı Tipi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir belge oluşturalım ve örnek bir metin girelim.

Daha sonrasında üst menüden “Giriş” sekmesine gelelim ve hemen ardından kırmızı kutu ile işaretlediğimiz “Yazı Tipi” bağlantısına tıklayalım.

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Yazı Tipi bağlantısına tıkladığımızda, birden fazla yazı tipi karşımıza çıkacaktır. Bir tanesini seçerek kelimemize uygulayalım.

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Word’de yazı tipi değiştirme nasıl yapılır? bilmeyenler için faydalı bir içerik olmasını arzu ediyoruz. Word ile alakalı merak ettikleriniz var ise, yorum alanından bizlere yazabilirsiniz.