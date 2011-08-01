Word ile ilgili içeriklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk kez Word kullanan kişiler de dahil olmak üzere, Word ile alakalı birçok içeriği sizler için kaleme almaya devam edeceğiz. Bu yazımızda, Word’de yazı boyutu ayarlama nasıl yapılır? konusuna değineceğiz. İşlemler oldukça basit, dilerseniz hemen adımlara geçelim istiyoruz.

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Word’de Yazı Boyutu Ayarlama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Word üzerinde boş bir belge oluşturalım.

oluşturalım. Dilerseniz yeni bir metin, dilerseniz var olan bir dosyadaki metnin yazı boyutunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Bunun için Word 2016 üst menüsünde, “Giriş” sekmesine gelelim ve kırmızı kutu ile işaretlediğimiz “Yazı Tipi Boyutu” bağlantısına tıklayalım.

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Yazı Tipi Boyutu bağlantısına tıkladığımızda açılan seçeneklerdeki bir sayıyı seçerek, yazı boyutunuzu ayarlayabilirsiniz. Elbette “11” yazan kısıma dilediğiniz bir boyut oranını girerek de yazılarınızı boyutlandırabilirsiniz. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacaktır.

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Bu içeriğimizde, Word’de yazı boyutu ayarlama nasıl yapılır? konusuna değindik. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını umuyoruz.