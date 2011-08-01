Word ile ilgili önemli içerikleri kaleme almaya devam ediyoruz. Word’de belgenize sayfa numarası ekleyebilmeniz mümkündür ve kullanım kolaylığı sağlayan oldukça pratik bir özelliktir. Özellikle uzun belgeler hazırlıyor iseniz, belgelerinize sayfa numarası eklemenizi tavsiye ederiz. Bu içeriğimizde Word’de sayfa numarası ekleme nasıl yapılır? konusunu açıklayacağız.

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Word’e sayfa numarası ekleyerek, belgeniz üzerinde daha kolay değişiklikler yapabilirsiniz. Dilerseniz hemen ilgili adımları sizlerle paylaşıyor olacağız.

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Word'de Sayfa Numarası Ekleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle bir Word belgesi açalım ve akabinde, Word 2016 üst menüsünden, “Ekle” sekmesine gelelim.

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Ekle sekmesini aktifleştirdiğimizde, sağ kısımlarda Sayfa Numarası butonunu göreceksiniz.

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Sayfa Numarası butonuna tıkladığımızda açılan pencerede, sayfa numarasını Sayfanın Başı , Sayfanın Sonu nereye koymak istiyor iseniz tercih etmeli, akabinde ise sayfa numarasının görüneceği yeri; yani sayfanın ortasında, sağında veya solunda seçeneklerinden birini seçerek uygulayabilirsiniz.

, nereye koymak istiyor iseniz tercih etmeli, akabinde ise sayfa numarasının görüneceği yeri; yani sayfanın ortasında, sağında veya solunda seçeneklerinden birini seçerek uygulayabilirsiniz. Biz sayfa numarasının sayfanın sonunda ve ortasında görünmesini tercih ederek işlemlerimizi uyguladık.

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Sayfa numarasını eklediğinizde, belgelerinizin sonunda dosyanızdaki sayfa kadar numara, otomatik olarak eklenmiş olacaktır. Örnek bir görünüm hemen aşağıda olacak.

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Word’de sayfa numarası ekleme ile ilgili işlemler bu kadar. Bilmeyenler için faydalı olmasını umuyoruz. Word ile ilgili merak ettiğiniz hususlar var ise, bizlere yorum alanından yazabilirsiniz.