William Golding Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

Kimdir kategorisi için hazırladığımız bugünkü yazımız ise; "William Golding Kimdir?" Sir William Gerald Golding, 19 Eylül 1911 yılında Cornwall'de dünyaya gelen İngiliz roman yazarı ve şairdir. 1954'te yayınlanan "Sineklerin Tanrısı" kitabı ile ün kazanan ünlü yazar, 1980'de kaleme aldığı "Rites of the Passage" adlı eseriyle Man Booker Ödülü'nü almıştır.

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1983'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü elde eden William Golding, 1988'de de "Sir" ünvanını almıştır. William Golding, 19 Haziran 1993'te "The Double Tongue" adlı romanını bitiremeden kalp yetmezliğinden vefat etmiştir.

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William Golding Eserleri

Poems (1934)

Sineklerin Tanrısı (Lord of the Flies, 1954)

The Inheritors (1955)

Pincher Martin (1956)

The Brass Butterfly (1958)

Free Fall (1959)

Kule (The Spire, 1964)

The Hot Gates (1965)

Piramit (The Pyramid, 1967)

The Scorpion God (1971)

Darkness Visible (1979)

A Moving Target (1982)

The Paper Men (1984)

An Egyptian Journal (1985)

Deniz Üçlemesi (To the Ends of the Earth)

Geçiş Ayinleri (Rites of Passage, 1980)

Yan Yana (Close Quarters, 1987)

Aşağıdaki Yangın (Fire Down Below, 1989)

Çatal Dil (The Double Tongue, 1996)

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