WhatsApp'ta Daha Fazla Mesajı Sabitlemek Artık Mümkün!

WhatsApp sohbetlerinde, önemli bir mesajı sabitlemek istediğinizde, bu seçim yalnızca bir mesaj üzerinde geçerli oluyordu. Sohbet içerisinde, sizin için önem teşkil eden bir mesajı seçili tutarak sabitleyip, sohbet penceresinde en üstte kalmasını sağlayabiliyordunuz. Başka bir mesajı sabitlemek istediğinizde ise, sabitlenen mesaj yerini yenisi ile değiştiriyor idi. Artık bu durum değişiyor. WhatsApp’ta daha fazla mesajı sabitlemeniz mümkün olabilecek!

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Platform, kişinin, bir tane değil de isterse üç tane mesajı sabitlemesine imkân verecek. İlgili mesajlar, tıpkı daha önce olduğu gibi tıklanabilir olarak sohbet penceresinde, üst kısımda yer alıyor olacak. Önemli mesajlara, sohbet içerisinde uzun süre aramaya gerek kalmadan, sabitleyerek kolaylıkla ulaşabileceksiniz.

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Bir mesajı sabitleyebilmek için, tercih doğrultusundaki mesajın üzerine basılı tutup ilgili araçlardan, “Sabitle” seçeneğini tercih etmek yeterli fakat seçtiğiniz mesajı belirli bir süre ile sabit konumda tutabiliyorsunuz. 24 saat - 7 gün - 30 gün boyunca, seçtiğiniz mesajlar sabitlenmiş olarak kalıyor daha sonra ise sabitleme özelliği devredışı konuma geliyor.