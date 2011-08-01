WhatsApp kullanıcılarının sıklıkla cevabını merak ettiği, WhatsApp profil fotoğrafı görünmüyor sorununu hepimiz yaşamış olabiliriz. Özellikle son zamanlarda, rehberimdeki insanlardan WhatsApp profil fotoğrafımın görünmediği, kaybolup geri geldiği gibi geri bildirimler alınca – bu konuyla ilgili kısa bir yazı hazırlamak istedim. WhatsApp’ta profil fotoğrafı neden görünmüyor? merak ediyor iseniz, bunun birden fazla sebebi olabilir.

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WhatsApp Profil Fotoğrafı Görünmüyor Sorunu - Profil Fotoğrafı Neden Görünmez?

WhatsApp’ta iken profil fotoğrafını göremediğiniz kişi, profil fotoğrafını herkese gizlemiş olabilir. Yani bu nedenle, ilgili kişinin profil fotoğrafını göremiyor olabilirsiniz. Profil fotoğrafını göremediğiniz kişi, yüklemiş olduğu profil resmini kaldırmış olabilir. Bu durumda, bu kişiye profil fotoğrafını kaldırıp kaldırmadığını sorabilirsiniz. AYRICA: Akıllı Telefon Olmadan WhatsApp Web Kullanmak! WhatsApp Web Kamerasız Giriş Bir kişinin, WhatsApp’ta profil resmini göremiyor iseniz, o kişinin rehberinde kayıtlı olamayabilirsiniz ya da o kişi, sizi rehberinden silmiş olabilir. Profil fotoğrafı, yalnızca rehberde olan kişilere açık ise ve siz de rehberde yok iseniz, profil fotoğrafını göremeyebilirsiniz. AYRICA: WhatsApp Aramalar için Daha Az Veri Kullanma Özelliği Nasıl Aktif Edilir? Bir başka sebep ise, engellenmiş olabilirsiniz. Eğer WhatsApp’ta bir kişinin profil fotoğrafını göremiyor iseniz, bu kişi sizi engellemiş olabilir. Son olarak, telefonunuz kasıyor ise, anlık olarak profil fotoğrafı görünmüyor sorunu yaşayabilirsiniz. Bu benim, zaman zaman yaşadığım bir durum. Telefonum kasıldığı zaman profil fotoğrafı ve de kayıtlı sohbetlerdeki isimler gidip geliyor bazen. Aslında tam olarak nedenini biliyor sayılmam fakat telefonum kasıldığında WhatsApp uygulamasında zaman zaman sıkıntılar yaşıyorum. Birisi, profil fotoğrafın görünmüyor dediği zaman, durumu fark edip, fotoğrafı tekrar yüklüyorum. Eğer sizler de böyle bir durum yaşıyor iseniz, sorun telefonunuzdan kaynaklı olabilir. Telefonun kaynak tüketimi, uygulama veya dosya fazlalığı cihazın kasılmasına ve donmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda, bazı mobil uygulamalar düzgün çalışamaz. Sorunu çözebilmek için, telefonunuzda düzenli olarak çerez temizliği, gereksiz dosya temizliği yapabilirsiniz. Ya da uygulamayı silip tekrar yükleyebilirsiniz.

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WhatsApp profil fotoğrafı görünmüyor sorunu - profil fotoğrafı neden görünmez? bu konu üzerine kısa bir yazı hazırlamak istedim. Son zamanlarda sık sık yaşadığım bu problem karşısında, eğer sizler de böyle bir sorun yaşıyor iseniz, en azından sorunun neyden kaynaklanabileceği konusunda fikir olsun istedim. Faydalı olmasını dilerim.