Threads içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce Threads sessize alınan hesaplar nasıl görüntülenir? ve Threads bahsetme kapatma nasıl yapılır? gibi içeriklerimizi kaleme almış idik. Bu yazımızda ise, Threads gönderi ve videolara gelen beğenileri gizleme nasıl yapılır? adım adım aktarıyor olacağız.

AYRICA: Threads Yorumlarda Rahatsız Edici Olabilecek Sözcükleri Gizleme Nasıl Yapılır?

Threads’te Reels videoları ve gönderilere gelen yorumları gizleyebilirsiniz. Threads hesabı, Instagram hesabınıza bağlı olduğu için, yapacağız bu ayar iki hesapta da geçerli olacaktır.

AYRICA: Threads Yazışma Başlatma - Gönderi Paylaşma Nasıl Yapılır?

Threads Gönderi ve Videolara Gelen Beğenileri Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads hesabımızı açalım ve akabinde profile gelelim.

AYRICA: Threads Hesap Gizliliği Kapatma Nasıl Yapılır? Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Threads Uygulamada Geçirilen Süreyle İlgili Ara Verme - Hatırlatma Planlaması Nasıl Yapılır?

Profilde iken, hemen sağ üst köşedeki ikona tıklayalım.

AYRICA: Threads Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır? Threads Bildirim Açma - Kapama Nasıl Yapılır?

İlgili sayfada, “Gizlilik” seçeneğini tercih edelim.

Gizlilik sayfasında iken, “Beğenmeleri Gizle” özelliğini bulalım ve açalım.

Bu özellik, sizi doğrudan, Threads’in bağlı olduğu Instagram hesabınızdaki “Beğenmeleri gizle” sayfasına yönlendirecektir. İlgili kısımda, beğenmeleri gizle özelliğini “Açık” hale getirerek, hem Threads hem de Instagram için, gönderi ve video paylaşımlarınıza gelen beğenileri gizleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlere, Threads gönderi ve videolara gelen beğenileri gizleme nasıl yapılır? adım adım gösterdik. İlgili özelliğin Instagram ile ortak bir şekilde kullanıldığını tekrar belirtmek isteriz. Dileriz faydalı olur sizler için.