Hayatımıza yeni giren Threads uygulaması, biliyorsunuz ki Instagram tabanlı bir metin uygulaması. Haliyle Instagram’a olan benzerliği ile yine Instagram’da geçirilen vakit kadar Threads uygulaması da kullanıcıların epey vaktini alacak gibi görünüyor. Ancak eğer dilerseniz, Threads uygulamasını kullanırken, uygulamada geçirilen süreyle ilgili hatırlatma uyarısı ayarını kullanabilirsiniz. Bu yazımızda sizlerle, Threads uygulamada geçirilen süreyle ilgili hatırlatma - ara verme planlaması nasıl yapılır? adım adım paylaşıyor olacağız.

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Uygulamayı kullanırken belirli bir zaman geçirdiğinizde ara vermenizi hatırlatan bir bildirim alabileceksiniz. Bu da, sosyal medyaya planladığınızdan daha fazla vakit ayırıyor olmanızın önüne geçebilir, vaktinizi daha verimli kullanabilmenizi sağlayabilir.

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Bu ayarları aktifleştirmek ve Threads uygulamasında geçireceğiniz vakti ayarlamak için hemen aşağıdaki adımları takip etmeniz bu yönde yeterli olacaktır.

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Threads Uygulamada Geçirilen Süreyle İlgili Ara Verme - Hatırlatma Planlaması Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads uygulamasına giriş yapalım ve akabinde profil bağlantısına gelelim.

Profilde iken, hemen sağ üst köşedeki ikona tıklayalım.

Açılan menüde, “Hesap” kısmını görüntüleyelim.

Hesap ekranında iken, “Bir ara ver” bağlantısını açalım.

Son olarak geldiğimiz adımda, “Threads’da tek seferde bu kadar zaman geçirdiğinde ara vermek için hatırlatma planla.” kısmından, Threads’da dilediğiniz zaman aralığını seçerek hatırlatma ayarını aktifleştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar.

Threads kullanırken, belirli bir zaman sonra ara vermenizi hatırlatabilecek bir özelliğin bulunması harika bir şey olsa gerek. Böylelikle vaktinizi daha verimli kullanabilir ve dilediğinizden daha fazla zaman harcamamış olursunuz. Bu içeriğimizde, Threads uygulamada geçirilen süreyle ilgili hatırlatma planlaması nasıl yapılır? detayları ile sizlerle paylaşmaya özen gösterdik. Oldukça faydalı ve kullanışlı olabilecek bir özellik olduğunu düşünüyoruz.