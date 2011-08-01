Biliyorsunuz ki, Threads uygulaması kullanıma açıldığı günden bu yana hızla rağbet görmeye devam ediyor. Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, Twitter’a oldukça benzeyen, Instagram ile entegre metin tabanlı bir uygulama geliştirdi. Uygulamaya, Instagram oturumunuzla hesap açabiliyorsunuz. Mark Zuckerberg, “Vizyonumuz, Instagram'ın en iyi kısımlarını almak ve metin, fikir ve aklınızdakileri tartışmak için yeni bir deneyim yaratmaktır.” açıklamasında bulunmuştu. Uygulama henüz geliştirilme aşamasında, yani beklenti dahilinde olan birçok özellik zamanla üzerinde çalışılıp uygulamaya ekleniyor olacak. Ancak yine de arayüzü anlayabilmek adına Threads ile ilgili nasıl yapılır? içerikleri hazırlıyor olacağız. Bu içeriğimizde ise sizlerle Threads hesap gizliliği kapatma nasıl yapılır? adım adım göstereceğiz. Threads profil gizleme nasıl yapılır? Threads profil gizleme kapatma nasıl yapılır? bu içeriğimizde bilgi sahibi olabileceksiniz.

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Threads’e mevcut Instagram hesabınızla kayıt olduğunuzda, hesabınızı dilerseniz gizli tutabilirsiniz, bu seçenek muhtemelen size, kayıt olurken izlemeniz gereken adımlarda sunuluyor olacaktır.

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Eğer hesabı herkese kapatıp, yalnızca takipçilerinize açık bir şekilde bırakmak istiyor iseniz hesabı gizleyebilirsiniz. Daha sonra hesap profil gizliliğini açmak isterseniz de, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

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Threads Hesap Gizliliği Kapatma Nasıl Yapılır? Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads uygulamasını açalım ve profil bağlantısını bulalım.

Profile geldiğimizde, hemen sağ üst köşedeki ikona tıklayalım.

Açılan menüden “Gizlilik” sayfasına giriş yapalım.

Son olarak burada, “Gizli profil” seçeneğini devre dışı bırakarak, hesap gizliliğini kapatabiliriz ya da yeniden aktifleştirerek profili herkese gizleyebiliriz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle Threads hesap gizliliği kapatma nasıl yapılır? Threads profil gizleme nasıl yapılır? adım adım paylaşmak istedik. Threads ile ilgili faydalı olabilecek yazıları sizler için kaleme almaya devam ediyor olacağız.