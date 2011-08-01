Threads uygulaması artık hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Instagram tabanlı metin uygulaması olan Threads, elbette geliştirilmeye devam edecek. Biz ise Threads ile ilgili yazıları kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise, Threads bildirim ayarları nasıl yapılır? Threads bildirim açma - kapama nasıl yapılır? sizlere adım adım gösteriyor olacağız.

AYRICA: Threads Hesap Gizliliği Kapatma Nasıl Yapılır? Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

Threads ile yazışmalar ve yanıtlardan, takip ettiğiniz kişiler ve sizi takip eden kişilerden gelen bildirimleri açabilir veya kapatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz, bu yönde yeterli olacaktır.

AYRICA: Threads Uygulamada Geçirilen Süreyle İlgili Ara Verme - Hatırlatma Planlaması Nasıl Yapılır?

Threads Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır? Threads Bildirim Açma – Kapama Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads uygulamasına giriş yapalım ve akabinde profil bağlantısına gelelim.

AYRICA: Threads Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

Profile geldiğimizde, hemen sağ üstteki ikona tıklayalım.

Karşımıza çıkan menüde, “Bildirimler” bağlantısını açalım.

Burada, tek tek, “Yazışmalar ve yanıtlar” ile “Takip edilenler ve takipçiler” bağlantılarına girerek bildirimleri açabilir veya kapatabilirsiniz.

Yazışmalar ve yanıtlar ile ilgili bildirimleri bu ekrandan açabilir veya kapatabilirsiniz.

Takip edilenler ve takipçiler ile ilgili bildirimleri ise bu ekranda düzenleyebilmektesiniz.

Bu yazımızda sizlerle Threads bildirim ayarları nasıl yapılır? Bildirimleri açma ve kapama nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya özen gösterdik. Faydalı olmasını diliyoruz.