Threads uygulaması hayatımıza yeni bir soluk getirirken, bizler de uygulama ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Sizlerle daha önce, Threads bahsetme kapatma nasıl yapılır? ve Threads bildirim ayarları nasıl yapılır? Bildirimleri açma - kapama nasıl yapılır? gibi yazıları paylaşmış idik. Bu yazımızda ise Threads yazışma başlatma - gönderi paylaşma nasıl yapılır? bu konuya değiniyor olacağız.

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Threads biliyorsunuz ki, Instagram ile entegre bir uygulama olsa da, benzerliği yönünden Twitter’ın bir kopyası gibi. Yani bu nedenle, yalnızca metin tabanlı bir gönderi paylaşabileceğiniz gibi, dilerseniz görsel ile birlikte metin veya bağlantı linki de paylaşabilmeniz mümkün.

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Peki, bunu nasıl yapabilirsiniz? Threads yazışma başlatma – gönderi paylaşma nasıl yapılır? merak ediyor iseniz, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

Threads Yazışma Başlatma - Gönderi Paylaşma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads hesabımıza giriş yapalım ve akabinde profilde iken yazışma başlatma – gönderi paylaşma ikonuna tıklayalım.

Dilerseniz yalnızca metin yazarak paylaşım yapabilirsiniz. Ancak görsel eklemek için, ataş (dosya) bağlantısına tıklayalım ve telefonumuzdan paylaşmak istediğimiz görseli seçerek ekleyelim.

Görseli ekledikten sonra, görselin üst kısmına metin yazabiliriz. Dilersek bağlantı linki de ekleyebiliriz.

Metin ekleyip, bağlantı linkini de paylaştıktan sonra, gönderinin altında yer alan “Paylaş” butonuna tıklayarak gönderimizi paylaşabiliriz. Hepsi bu kadar…

Gönderi paylaşıldıktan sonra sonuç aşağıdaki gibi olacaktır. İnsanlar gönderilerinize yorum yapabilir, paylaşabilir veya beğenebilir.

Bu içeriğimizde sizlerle Threads yazışma başlatma - gönderi paylaşma nasıl yapılır? detayları ile aktarmak istedik. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını arzu ediyoruz. Threads ile hem görseli, hem bağlantı linkini hem de metni aynı gönderide paylaşabilirsiniz.