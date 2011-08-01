Twitter’a benzeyen yeni Instagram tabanlı metin uygulaması olan Threads ile ilgili içeriklerimizi kaleme almaya devam ediyoruz. Bu yazımızda sizlerle, Threads bahsetme kapatma nasıl yapılır? adım adım gösteriyor olacağız. Instagram’da olduğu gibi, Threads uygulamasında da bahsetme özelliği bulunuyor. Kullanıcı adınızı etiketleyerek, gönderilerde vb. insanlar sizlerden @bahsedebiliyor. Dilerseniz, Threads uygulamasında bu özelliği kapatabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

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Threads Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads uygulamasına giriş yapalım ve profil bağlantısına gelelim.

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Akabinde profilde iken, sağ üst menüdeki ikona tıklayalım.

Açılan menüde, “Gizlilik” ögesini görüntüleyelim.

Gizlilik sayfasındayken, “Bahsetmeler” ekranını açalım.

Son olarak burada, “Şu kişiden @bahsetmelerine izin ver” seçeneğini “Hiç kimse” olarak değiştirebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle Threads bahsetme özelliği nasıl kapatılır? adım adım paylaşmaya özen gösterdik. Threads uygulamasını kullanırken, kimsenin kullanıcı adınıza bağlantı vererek sizden bahsetmesini istemiyor iseniz, bahsetme özelliğini, yukarıdaki işlemleri takip ederek kapatabilirsiniz.