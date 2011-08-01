Threads ile ilgili faydalı olmasını arzu ettiğimiz içeriklerimizi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce, Threads yazışma başlatma - gönderi paylaşma nasıl yapılır? ve Threads profil gizleme nasıl yapılır? Threads profil gizleme kapatma nasıl yapılır? gibi yazılarımızı kaleme almış idik. Bu içeriğimizde ise, Threads sessize alınan hesaplar nasıl görüntülenir? bu konuyla ilgili izleyeceğiniz adımları aktarıyor olacağız.

AYRICA: Threads Uygulamada Geçirilen Süreyle İlgili Ara Verme - Hatırlatma Planlaması Nasıl Yapılır?

Threads uygulaması çok yeni bir uygulama ve haliyle kullanıcı sayısıyla ilgili dalgalanmalar yaşayabiliyor. Araştırma verilerine göre uygulamada geçirilen vakit süresi azalmış durumda, ancak yine de Threads artık günümüzün vazgeçilmez bir sosyal medya uygulaması olarak yerini çoktan ayırdı. Peki, Threads sessize alınan hesaplar nasıl görüntülenir? dilerseniz hemen anlatalım istiyoruz.

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Threads Sessize Alınan Hesaplar Nasıl Görüntülenir?

Öncelikle Threads hesabınızı açın ve profil bağlantısına gelin.

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Akabinde profilde iken, sağ üst köşedeki işaretlediğimiz ikona dokunun.

Açılan ekranda, “Gizlilik” bağlantısına tıklayın.

Akabinde ise, “Sessize alınanlar” bölümünü açın.

Son olarak ilgili sayfada, sessize aldığınız hesapları görüntüleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar…

Bu içeriğimizde sizlerle, Threads sessize alınan hesaplar nasıl görüntülenir? adım adım paylaşmak istedik. Bilmeyen kullanıcılar için faydalı olmasını umuyoruz.