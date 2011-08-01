Threads ile ilgili içeriklerimizi sizler için kaleme almaya devam ediyoruz. Bu içeriğimizde ise Threads yorumlarda rahatsız edici olabilecek sözcükleri gizleme nasıl yapılır? detayları ile aktarmaya gayret edeceğiz.

AYRICA: Threads Sessize Alınan Hesaplar Nasıl Görüntülenir?

Threads, biliyorsunuz ki Instagram tabanlı metin uygulaması olarak hayatımıza yeni girdi ve tıpkı Twitter’a benzeyen bir işleve sahip. Dolayısıyla paylaşımlarınıza gelebilecek yorumlarda, rahatsız edici olabilecek; hakaret, kırıcı sözler veya ifadeleri gizlemek isteyebilirsiniz. Bunun için, aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Threads Yazışma Başlatma - Gönderi Paylaşma Nasıl Yapılır?

Threads Yorumlarda Rahatsız Edici Olabilecek Sözcükleri Gizleme Nasıl Yapılır?

Öncelikle Threads hesabımızı açalım ve profile gelelim.

AYRICA: Threads Hesap Gizliliği Kapatma Nasıl Yapılır? Threads Profil Gizleme Nasıl Yapılır?

AYRICA: Threads Uygulamada Geçirilen Süreyle İlgili Ara Verme - Hatırlatma Planlaması Nasıl Yapılır?

Akabinde, profilde iken, sağ üstteki ikona tıklayalım.

AYRICA: Threads Bildirim Ayarları Nasıl Yapılır? Threads Bildirim Açma - Kapama Nasıl Yapılır?

AYRICA: Threads Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

İlgili sayfada, “Gizlilik” bağlantısını açalım.

Gizlilik sayfasını açtığımızda, “Gizlenen Sözcükler” bölümüne tıklayalım.

Son olarak, burada, rahatsız edici/kırıcı sözcükler ve ifadeleri gizlemek için ilgili özelliği “Açık” hale getirebilirsiniz.

Threads yorumlarda rahatsız edici olabilecek sözcükleri gizleme nasıl yapılır? bu içeriğimizde sizlere detayları ile aktardık. Bilmeyenler için faydalı bir anlatım olmasını arzu ediyoruz.