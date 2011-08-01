Şanar Yurdatapan Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

"Şanar Yurdatapan Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. Müzisyen, besteci, söz yazarı ve insan hakları savunucusu olan Şanar Yurdatapan, 1941'de Susurluk'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gören ve amatör müziğe adım atan Yurdatapan, 1971'de Attila Özdemiroğlu ile birlikte ŞAT Yapım isminde bir müzik yapım firması kurdu ve 1979'a kadar besteci, söz yazarı ve aranjör olarak 100'den fazla esere imzasını attı.

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Melike Demirağ ile evli olan ve 12 Eylül Darbesinin ardından yurttaşlıktan çıkarılan Şanar Yurdatapan, uzun bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra 1991 yılında Türkiye'ye döndü. 1997 ve 1998 yıllarında iki kez tutuklanarak serbest bırakıldı ve 2000'de "Düşünce suçu" nedeniyle 2 ay hapse mahkûm edildi.

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Şanar Yurdatapan Kitapları

Düşünceye Özgürlük: Herkes İçin

Kırmızı Yeşil Anılar

Ortak Payda: Yeşil - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Denemeler

Fatoş'un Günlüğü

Yeşil ile Kırmızı

Şanar Yurdatapan Ödülleri

POP-SAV, "35 Yıl 35 Besteci" ödülü, 1975

TRT, Eurovision Şarkı sözü yazarı, 1980

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hellman-Hammett Ödülü, 2001

Index on Censorship, "Best Circumvention of Censorship" ödülü (Sansürün tekerine en iyi çomak sokma), 2002

İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Global Rights Defender" Ödülü, 2002

Şanar Yurdatapan Film Müzikleri Diskografisi

İzin - 1975

Haşhaş - 1975

Zavallılar - 1974

Arkadaş - 1974

Endişe - 1974

Domatesler ve Silahlar - 1974

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