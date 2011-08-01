Şanar Yurdatapan Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Eserleri

"Şanar Yurdatapan Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. Müzisyen, besteci, söz yazarı ve insan hakları savunucusu olan Şanar Yurdatapan, 1941'de Susurluk'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'nde eğitim gören ve amatör müziğe adım atan Yurdatapan, 1971'de Attila Özdemiroğlu ile birlikte ŞAT Yapım isminde bir müzik yapım firması kurdu ve 1979'a kadar besteci, söz yazarı ve aranjör olarak 100'den fazla esere imzasını attı.
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Melike Demirağ ile evli olan ve 12 Eylül Darbesinin ardından yurttaşlıktan çıkarılan Şanar Yurdatapan, uzun bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra 1991 yılında Türkiye'ye döndü. 1997 ve 1998 yıllarında iki kez tutuklanarak serbest bırakıldı ve 2000'de "Düşünce suçu" nedeniyle 2 ay hapse mahkûm edildi.
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Şanar Yurdatapan Kitapları
- Düşünceye Özgürlük: Herkes İçin
- Kırmızı Yeşil Anılar
- Ortak Payda: Yeşil - Kırmızı Kırmızı - Yeşil Denemeler
- Fatoş'un Günlüğü
- Yeşil ile Kırmızı
Şanar Yurdatapan Ödülleri
- POP-SAV, "35 Yıl 35 Besteci" ödülü, 1975
- TRT, Eurovision Şarkı sözü yazarı, 1980
- İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hellman-Hammett Ödülü, 2001
- Index on Censorship, "Best Circumvention of Censorship" ödülü (Sansürün tekerine en iyi çomak sokma), 2002
- İnsan Hakları İzleme Örgütü, "Global Rights Defender" Ödülü, 2002
Şanar Yurdatapan Film Müzikleri Diskografisi
- İzin - 1975
- Haşhaş - 1975
- Zavallılar - 1974
- Arkadaş - 1974
- Endişe - 1974
- Domatesler ve Silahlar - 1974
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