Redmi K50 Ultra Akıllı Telefonun Özellikleri ve Fiyatı Açıklandı

Xiaomi, tanıtım etkinliğindeki ürünlerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Akıllı saat Watch S1 Pro, insansı robot CyberOne, kablosuz kulaklık Buds 4 Pro gibi ürünlerin yanı sıra, şirket, akıllı telefon modeli Redmi K50 Ultra’yı da tanıttı. Akıllı telefon modeli, tasarımı ve özellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Redmi K50 Ultra Özellikleri ve Fiyatı

Redmi K50 Ultra, 12 ve 12S modelleriyle benzerlik gösteriyor. Cihazda 6.7 inç, 2712×1220 piksel çözünürlük, 120Hz ekran yenileme hızı sunan 12-bit OLED ekran bulunuyor. Ekran, Dolby Vision, DCI-P3 renk gamı, HDR10+ ve SGS (düşük mavi ışık)’yi destekleyen sertifikalara sahip.

Snapdragon 8+ Gen1 işlemcisinden destek alan akıllı telefon modeli, LPPDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve VC sıvı soğutma sistemiyle karşımıza çıkıyor.

Cihazın arkasında ise, OIS destekli 108 MP Samsung ISOCELL HM6 sensörlü bir ana kamera, ultra geniş açılı 8MP ve 2MP makro kamera bulunuyor. Selfie kamerası ise 20MP özelliğiyle donatılmış durumda.

Akıllı telefon, 5.000 mAh batarya ve 120W kablolu hızlı şarjla geliyor. Cihaz çift SİM, 5G, WiFi 6, çift bantlı GNSS ve NFC desteğiyle de bir hayli ilgi çekici bir konumda. Parmak izi sensörü de ekranın içine eklenmiş.

Redmi K50 Ultra Fiyatı

Cihazın RAM ve depolama kapasitesine göre belirlenen güncel fiyat tablosu ise şu şekilde;