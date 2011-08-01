Xiaomi, Akıllı Saati Watch S1 Pro'yu Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, teknoloji alanında yeniliklerle adını duyurmaya devam ediyor. Düzenlediği etkinlik kapsamında birçok ürününü tanıtan şirket, 2021 Aralık ayında tanıtılan Watch S1’in yenilenmiş sürümünü, Watch S1 Pro’yu tanıttı.

AYRICA: Xiaomi, İlk İnsansı Robot CyberOne'ı Tanıttı

Xiaomi Watch S1 Pro Özellikleri ve Fiyatı

5 metreye kadar suya dayanıklılık gösteren akıllı saat, 46mm dairesel kadrana, paslanmaz çelik gövdeye, 480x480 piksel çözünürlüğe, 600 bit maksimum parlaklığa ve 1.47 inç AMOLED ekrana sahip.

Uyku düzenini, cilt sıcaklığını, vücuttaki stres seviyesini takip eden cihaz, 24 saat boyunca kalp atış hızını da kaydedebiliyor. Akıllı telefona ihtiyaç duymadan 100’den fazla egzersiz moduna sahiplik yapan giyilebilir akıllı saat, açık havada yürüme, koşma, bisiklete binme gibi aktiviteleri kaydetmek için yerleşik bir GPS sistemiyle donatılmış durumda.

500mAh bataryayla tam şarj dolumuyla 15 gün boyunca kullanılabilen akıllı saat Watch S1 Pro, Bluetooth 5.0 ve NFC bağlantılarını desteklerken, modelle uyumlu Xiaomi telefon, televizyon gibi aletleri de kontrol edebilme imkanı sunuyor.

Xiaomi Watch S1 Pro, 222 dolardan alıcısını bulacak.