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Xiaomi, Kablosuz Kulaklığı Buds 4 Pro'yu Tanıttı: Özellikleri ve Fiyatı

Yazar: Esra Kılıç - Saat: 16:08 - Tarih: 12 Ağustos 2022 - Yorum: 0

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Xiaomi Buds 4 ProÇin teknoloji şirketi Xiaomi, tanıtım etkinliği kapsamında insansı robot CyberOne, akıllı saat Watch S1 Pro gibi ürünlerin yanında, yeni kablosuz kulaklığı Buds 4 Pro’yu tanıtıma çıkardı. Kablosuz kulaklık uzun süre kullanım imkânı sunuyor ve şık tasarımı ile de oldukça dikkat çekiyor.

Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi Buds 4 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Cihaz, 3 mikrofonla donatılmış durumda ve 48 desibele kadar yüksek sesli gürültü önleme özelliğine sahip. Koşarken, bisiklet sürerken rüzgârın sesini algılayarak kesiyor. Ayrıca cihaz, pil kutusu olmadan 9 saat, pil kutusunda ise 38 saatlik bir kullanım süresi vadediyor.

Xiaomi Buds 4 Pro Fiyatı

Altın ve siyah renk ile kullanıcıların deneyimine sunulacak olan kablosuz kulaklığın 53mAh batarya ve 565mAh şarj kutusuyla geleceğini belirtelim. Bluetooth 5.3 kablosuz bağlantı özelliği de mevcut.

Toz ve su sıçramalarına karşı korunmalı göz alıcı tasarıma sahip kablosuz kulaklığın fiyatı ise 163 dolar.


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