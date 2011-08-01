Xiaomi, İlk İnsansı Robot CyberOne'ı Tanıttı

Çinli dev teknoloji şirketi Xiaomi, etkinlik kapsamında birçok ürün tanıttı. Bu ürünlerin arasında dikkatleri üzerine çeken ilk insansı robot olan CyberOne da var. Robotla birlikte sahnede yer alan Lei Jun, Twitter hesabından bu anın bir videosunu paylaştı. Etkileşimleri oldukça ilgi çekici görünüyor. Bununla beraber CyberOne’ın özellikleri de aktarıldı. Robot, 1.77 cm boyunda ve 52 kilogram ağırlığında.

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İnsanlarla diyalog kurabilen CyberOne, geliştirilmiş yapay zekâ modeliyle birlikte, insanlara ait 45 farklı duyguyu algılayabiliyor. Robot henüz yeterince hızlı hareket edemiyor fakat saatte 3.6 km hızla ilerleyebildiğini belirtelim.

OLED ekran yüze sahip olan insansı robot, aynı zamanda 21 farklı vücut noktasını sistematik bir şekilde kontrol edebiliyor. Buna ek olarak rahatlıkla yürüyebilmesi ve etrafındaki tehlikeleri fark edebilmesi için 3D görme işlevine sahip.

Robotun maliyetinin oldukça yüksek olduğunu ve henüz geliştirilme aşamasında olduğunu dile getiren şirket, en azından bir süre daha CyberOne’ın satış pazarında yer almayacağını belirtti.

İnsansı Robot Xiaomi CyberOne