Quentin Bell Kimdir? Hayatı, Biyografisi, Kitapları

"Quentin Bell Kimdir?" yazısı ile karşınızdayız. 19 Ağustos 1910 yılında Londra'da dünyaya gelen Quentin Bell, İngiliz sanat tarihçisi ve yazardır. Leighton Park School'da ilk eğitimini alan ve sonrasında da Durham Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Tarihi'ni bitiren Bell, seramik işinde çalıştıktan sonra kariyeri için akademiye girdi ve halasının biyografisini yazmaya başladı. Ayrıca birçok üniversitede sanat tarihi profesörü olarak görev yaptı.

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Dünya edebiyatının en etkileyici yazarlarından biri olan Virginia Woolf'un (Halası) şimdiye kadar olan en ayrıntılı biyografisini kaleme alan Quentin Bell, bu eseri ile James Tait Black Memorial, Duff Cooper ve Yorkshire Post (Yılın Kitabı) ödüllerini kazandı. Karısı, 3 çocuğu ve şair bir abisi (Julian Heward Bell) olan Quentin Bell, 16 Aralık 1996'da hayatını kaybetti.

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Quentin Bell Kitabı

Virginia Woolf: Yaşam Bir Rüyadır, Uyanmak Öldürür

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