Pinterest için kaleme aldığımız önceki içeriklerimizde telefon numarası eklemek ve bahsetme özelliğini kapatmak ile ilgili bilgiler paylaşmıştık. Şimdi ise, Pinterest mesajlaşma açmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Pinterest üzerinde yer alan doğrudan mesajlaşma özelliğini açmak için, aşağıdaki oldukça kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Pinterest Takip Ettiklerimi Nasıl Görebilirim?

Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Ardından Hesap ayarları bölümüne tıklayalım.

3) Pinterest Mesajları adlı kutucuğu işaretleyerek işlemleri tamamlayalım.