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Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 11:15 - Tarih: 22 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?Pinterest için kaleme aldığımız önceki içeriklerimizde telefon numarası eklemek ve bahsetme özelliğini kapatmak ile ilgili bilgiler paylaşmıştık. Şimdi ise, Pinterest mesajlaşma açmak nasıl oluyor, bu konuyu öğreniyor olacağız. Pinterest üzerinde yer alan doğrudan mesajlaşma özelliğini açmak için, aşağıdaki oldukça kolay adımları izlemeniz yeterli olacaktır.

AYRICA: Pinterest Takip Ettiklerimi Nasıl Görebilirim?

Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

2) Ardından Hesap ayarları bölümüne tıklayalım.

Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

3) Pinterest Mesajları adlı kutucuğu işaretleyerek işlemleri tamamlayalım.

Pinterest Mesajlaşma Açma Nasıl Yapılır?

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