Pinterest, günümüzde oldukça popüler durumda ve gerçekten yakaladığı ivmenin üzerine de çıkmaya devam ediyor. Pinterest ile ilginizi çeken ve faydalı panoları takibe alabilmeniz mümkün. Daha sonra ise, takip ettiğiniz tüm profilleri incelemeyi veya takibi bırakmayı düşünebilirsiniz elbette. İşte bunun için, Pinterest takip ettiklerimi nasıl görebilirim, diye merak ediyor olabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek, kolaylıkla takip ettiğiniz panoları görebilirsiniz.

AYRICA: Pinterest Profil Açıklaması Ekleme Nasıl Yapılır?

Pinterest Takip Ettiklerimi Nasıl Görebilirim?

1) Öncelikle Takip Edilenler butonuna tıklayın.

2) Takip ettiğiniz kişilerden adlı bölümdeki kalem ikonuna tıklayarak, takip ettiğiniz tüm hesapların listesine ulaşabilir ve inceleme yapabilirsiniz.