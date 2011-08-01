Pinterest ile ilgili olarak bir önceki içeriğimizde, bahsetme özelliğini kapatmak hakkındaki adımları paylaşmıştık. Şimdi ise, Pinterest telefon numarası ekleme nasıl oluyor, bu konu hakkında bilgi paylaşımında bulunmaya çalışacağız. Pinterest hesabınıza herkes tarafından görüntülenebilecek şekilde telefon numaranızı eklemek istiyorsanız, aşağıdaki basit adımları izlemeniz yeterlidir.

AYRICA: Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

Pinterest Telefon Numarası Ekleme Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Telefon numarası kutucuğunu doldurabilirsiniz.