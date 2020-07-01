Pinterest üzerinde yer alan video pinleri, ekranı kaydırdıkça oynamaya başlar ve bu durumda tarayıcıda ses de çalınabilir. Bu yüzden arzu ederseniz, Pinterest otomatik video oynatma kapatmak mümkün kılınmıştır. Eğer kısıtlı bir internet kotanız var ise, otomatik video oynatma özelliği, sizin için uygun olmayabilir. Bu yüzden kapatmanız tavsiye edilebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, Pinterest otomatik video oynatma özelliğini devre dışı bırakmak hakkında bilgi sahibi olabilir, hemen uygulamayı düşünebilirsiniz.

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Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

2) Ayarlar menüsüne tıklayalım ardından.

3) Gizlilik ve veriler sekmesine tıklıyoruz.

4) "Videoları bilgisayarda otomatik oynat." adlı seçenekteki onayı kaldırın.

Bu içeriğimizde, Pinterest'te otomatik video oynatmayı kapatmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Dileriz, bilmeyenler için faydalı bir içerik olmuştur.