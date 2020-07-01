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Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 17:10 - Tarih: 04 Temmuz 2020 - Yorum: 0

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Pinterest Otomatik Video Oynatmayı KapatalımPinterest üzerinde yer alan video pinleri, ekranı kaydırdıkça oynamaya başlar ve bu durumda tarayıcıda ses de çalınabilir. Bu yüzden arzu ederseniz, Pinterest otomatik video oynatma kapatmak mümkün kılınmıştır. Eğer kısıtlı bir internet kotanız var ise, otomatik video oynatma özelliği, sizin için uygun olmayabilir. Bu yüzden kapatmanız tavsiye edilebilir. Aşağıdaki adımları izleyerek ise, Pinterest otomatik video oynatma özelliğini devre dışı bırakmak hakkında bilgi sahibi olabilir, hemen uygulamayı düşünebilirsiniz.

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

AYRICA: Pinterest Takip Ettiklerimi Nasıl Görebilirim?

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

1) Öncelikle Ayarlar butonuna tıklıyoruz.

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

2) Ayarlar menüsüne tıklayalım ardından.

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

3) Gizlilik ve veriler sekmesine tıklıyoruz.

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

4) "Videoları bilgisayarda otomatik oynat." adlı seçenekteki onayı kaldırın.

Pinterest Otomatik Video Oynatmayı Kapatalım

Bu içeriğimizde, Pinterest'te otomatik video oynatmayı kapatmak ile ilgili bilgi paylaşımında bulunduk. Dileriz, bilmeyenler için faydalı bir içerik olmuştur.

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