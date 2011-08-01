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Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

Yazar: Doğan Gezici - Saat: 16:00 - Tarih: 20 Ağustos 2020 - Yorum: 0

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Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?Pinterest üzerinde varsayılan olarak bahsetme özelliği aktive durumdadır. Yani herkes, sizin profilinizden "@bahsetme" şeklinde bahsedebiliyor. Ancak dilerseniz, Pinterest bahsetme kapatmak mümkün kılınmıştır. Böylelikle, hiç kimse sizin profilinizden bahsedemeyecektir. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Pinterest Profil Gizleme Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

2) Gizlilik ve veriler bölümüne giriş yapalım.

Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

3) Kapat - kimse sizden @bahsedemez seçeneği ile işlemleri tamamlıyoruz.

Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

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