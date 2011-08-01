Pinterest üzerinde varsayılan olarak bahsetme özelliği aktive durumdadır. Yani herkes, sizin profilinizden "@bahsetme" şeklinde bahsedebiliyor. Ancak dilerseniz, Pinterest bahsetme kapatmak mümkün kılınmıştır. Böylelikle, hiç kimse sizin profilinizden bahsedemeyecektir. Bu işlem için ise, aşağıdaki adımları izlemeniz yeterli olacaktır. Hemen ilgili adımlara göz atıyor olacağız.

AYRICA: Pinterest Profil Gizleme Nasıl Yapılır? Öğrenelim!

Pinterest Bahsetme Kapatma Nasıl Yapılır?

1) Öncelikle Ayarlar sekmesine tıklıyoruz.

2) Gizlilik ve veriler bölümüne giriş yapalım.

3) Kapat - kimse sizden @bahsedemez seçeneği ile işlemleri tamamlıyoruz.